La lettera di Marta Fascina ai giovani di Forza Italia: «Siate autentici sognatori come voleva Silvio» – Il video

Alla fine Marta Fascina ha parlato. La davano come grande assente, ma in realtà la sua presenza, anche se non fisica, ha raccolto gli applausi di tutti. Con una lettera, indirizzata alla platea di «Azzurra Libertà», la kermesse dei giovani di Forza Italia, la prima volta dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi. «Questa festa è tutta per lui, che ha avuto un cuore sempre giovane», spiega, raccontando, il dolore «ancora troppo forte». Fascina si rivolge ai giovani militanti, citando Berlusconi: «Siate autentici sognatori, col sole in tasca. Questa festa è tutta per lui che fino al suo ultimo respiro ha avuto un cuore sempre giovane».

Di seguito la lettera:

«Cari Amici, giovani forzisti, giovani berlusconiani, avrei voluto essere lì con voi in occasione della festa di Azzurra Libertà ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell’uomo che ho amato, che amo e che amerò per l’eternità, per poter partecipare con gioia e spensieratezza ad un evento politico. Ciononostante, anche per ringraziarvi delle tantissime richieste di partecipazione che mi avete fatto pervenire, ci tenevo a trasmettere a tutti voi il mio più caloroso ed affettuoso saluto.

Il Presidente, il mio amato Silvio, ha sempre sostenuto che Voi siete la forza propulsiva del nostro movimento, l’ossatura che lo sostiene, la linfa vitale che lo rende attrattivo. Il nostro movimento giovanile – la prevista ampia partecipazione li a Gaeta lo dimostra – rappresenta un unicum nel panorama politico italiano: Giovani brillanti, studenti modello e professionisti preparati, tutti accomunati da una immensa passione politica, uno spiccato spirito solidaristico e una eccezionale propensione alla cura della cosa pubblica. Tutti con il sole in tasca e, soprattutto, tutti autentici sognatori.

Sognate un’Italia più moderna, più efficiente, più veloce, più verde, più digitale, un’Italia più a misura di un giovane del terzo millennio, un’Italia più orgogliosa della propria storia, della propria identità, della propria bandiera, dei propri simboli. Un’Italia libera dall’oppressione fiscale, libera dall’oppressione burocratica, libera dall’oppressione giudiziaria. Ed il vostro sguardo sul mondo, la vostra visione della società, libera da schemi ideologici e stereotipi ormai superati, è sempre stata condivisa dal Presidente che, con lungimiranza e profonda intelligenza, nella sua carriera imprenditoriale e politica non ha mai esitato nell’ investire sui giovani, dando loro incarichi manageriali, di partito e finanche istituzionali. Il giusto connubio tra esperienza ed innovazione è stato il mantra del suo impegno in qualsiasi ambito si sia cimentato.

Ci tengo a ringraziare Stefano Benigni e Maurizio Gasparri, sotto la autorevole regia di Antonio Tajani, per questa splendida iniziativa che, sono certa, il Presidente con il suo ineffabile, meraviglioso e compiaciuto sorriso starà guardando, immaginando di poter abbracciare ciascuno di Voi. Buona Festa a voi cari ragazzi. Questa festa è tutta per Lui che, fino al suo ultimo respiro, ha avuto un cuore sempre giovane. Sognate in grande, sognate e Combattete per realizzare i Vostri ideali, i progetti che portate nella mente e nel cuore per voi e per le persone che amate. Concludo con una frase che stava tanto a cuore al Presidente: Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. E lui, credendoci, ha sempre, sempre vinto. Viva i giovani. Viva Forza Italia. Viva la libertà».