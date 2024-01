Incidente durante Monza-Sassuolo, tifoso precipita dagli spalti: partita sospesa

Un tifoso del Sassuolo è precipitato dagli spalti del settore ospiti durante la partita di Serie A in casa del Monza. L’incidente è avvenuto intorno al 15esimo del secondo tempo di gioco. Un sostenitore della squadra emiliana ha perso l’equilibrio mentre era a cavalcioni sulla ringhiera che delimita il settore ed è caduto da una altezza di circa 3 metri. Sono immediatamente intervenuti i soccorritori e la partita è stata sospesa. Il tifoso è stato messo su una barella e portato in ambulanza fuori dallo stadio, per essere trasferito in ospedale per i controlli, ma è rimasto cosciente. Il match è ripreso dopo circa 4 minuti di sospensione. Il giovane, 25 anni, non sarebbe in gravi condizioni: è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale San Gerardo di Monza e verrà sottoposto agli esami del caso per sospetto trauma cranico.

Foto di copertina: il settore ospiti dello U-Power Stadium del Monza

