Sandra Milo è morta a 90 anni: addio all’attrice che fu musa di Fellini – Il video

Sandra Milo è morta. L’attrice aveva compiuto 90 anni l’anno scorso. Milo è stata una musa di Federico Fellini e una delle attrici più popolari del cinema italiano. Il regista la chiamava “Sandrocchia”. L’attrice si è spenta nella sua abitazione vicina ai suoi cari. La morte è stata comunicata dalla famiglia. Il suo vero nome era Salvatrice Elena Greco ed era nata a Tunisi l’11 marzo 1933. Ha recitato con Fellini in Giulietta degli Spiriti e 8 e 1/2, che vinse un Oscar. In un’intervista rilasciata tre anni fa al Corriere della Sera aveva detto che doveva lavorare «per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica». Nel 2021 ha vinto il David alla carriera.

I film e la tv

Milo aveva partecipato nel 2023 a Quelle brave ragazze su Sky. Il suo debutto cinematografico risale al 1955, con Alberto Sordi in Lo Scapolo. Poi aveva interpretato la parte di una prostituta in Il generale della rovere, incontrando Moris Ergas che poi è diventato suo marito: con lui ha avuto una figlia di nome Debora. Per i suoi ruoli nei film di Fellini vinse due Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista. Ha detto di essere stata legata a metà Anni Ottanta per alcuni anni con Bettino Craxi. È stata sposata con Ottavio De Lollis, padre dei suoi figli Ciro e Azzurra. Ha partecipato anche all’Isola dei famosi. Più volte ha dichiarato che il suo grande amore è stato in realtà Bettino Craxi, il leader socialista cui è stata legata a metà anni ’80 per alcuni anni, mentre era sposata con Ottavio De Lollis, padre anche dei suoi figli Ciro e Azzurra. L’8 gennaio 1990 fu vittima di un atroce scherzo televisivo a L’amore è una cosa meravigliosa su RaiDue: una telefonata la informava che il figlio Ciro era in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale

Leggi anche: