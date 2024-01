Meloni: «Il vertice Italia-Africa è stato un successo»

La premier ha fatto i suoi ringraziamenti a margine dei lavori del Vertice “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”

«Ci siamo confrontati su molti temi, e sono contenta che abbiamo trovato molti punti di contatto. Abbiamo ancora davanti un cammino molto lungo, considero questa giornata una ripartenza, l’inizio di una stagione nuova». Così la premier Giorgia Meloni inaugura l’intervento a margine dei lavori del Vertice “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”. La premier ha dichiarato di aver «riscontrato una concreta volontà da parte di tutti di scrivere una nuova pagina basata su una cooperazione strutturale lontana dall’approccio predatorio che per troppo tempo ha impedito all’Africa di progredire». E ancora: «Il Piano Mattei non è un piano di buone intenzioni, ma di obiettivi concreti e realizzabili che vanno verificati passo dopo passo. C’è bisogno di un cronoprogramma preciso e ben delineato». Ha poi aggiunto: «Il vertice ha raggiunto lo scopo prefissato, essere un momento di condivisione, dialogo, di scambio di opinioni fra l’Italia e le nazioni africane. E grazie alla vostra presenza numerosa qualificata, che dimostra l’interesse verso la posizione italiana, possiamo dire che è stato un successo. Lo dobbiamo soprattutto a voi, ai vostri contributi e alla vostra partecipazione».

