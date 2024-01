Il ministro Zangrillo: «Artigiani, niente più autorizzazioni per aprire le attività»

Nel prossimo decreto sul Pnrr è prevista la deregulation degli artigiani: non ci sarà bisogno di autorizzazioni per aprire un’attività. Ad annunciarlo è il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in un’intervista al Messaggero. «Non saranno necessari permessi preventivi per muratori, imbianchini, falegnami, sarti», spiega il ministro. Che poi aggiunge: «Abbiamo ben presenti gli obiettivi del Pnrr, che intendiamo centrare al più presto perché siamo più rapidi a semplificare, più siamo in grado di rendere la Pa efficace nel rapporto con cittadini e imprese”, continua Zangrillo. E ancora: «Stiamo mettendo a punto un pacchetto di circa quaranta semplificazioni, in aggiunta al centinaio che abbiamo già realizzato l’anno scorso, con un focus particolare sull’artigianato», conclude Zangrillo.

Leggi anche: