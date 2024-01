Sanremo 2024, Nino D’Angelo rifiuta il duetto con Ghali. «Torno all’Ariston solo in napoletano»

Per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2024, Ghali, in gara con “Casa mia”, voleva cantare “L’italiano” di Toto Cotugno. Con lui il produttore Rat Choppe per una esibizione medley già intitolata “Italiano vero”. L’artista ha pensato a Nino D’Angelo per il duetto ma il cantante, spiega Il Mattino, ha rifiutato. «Mi sarebbe piaciuto, ancor più per ricordare il mio amico Toto, scomparso il 22 agosto scorso. È giusto che il Festival lo ricordi, ma io… io mi sono promesso di tornare all’Ariston solo per cantare in napoletano». Chi poterà alto il dialetto partenopeo sarà, ricorda il quotidiano, Geolier con a sua «I’ p’tte tu p’mme», in gara. “Oggi i testi in Napoletano sono di livello nazionale e ascoltati in ogni parte d’Italia, da Nord a Sud. Ecco perché ho aperto le porte a Geolier. Non è più solo musica partenopea, ma nazionale” – aveva dichiarato il conduttore e direttore artistico Amadeus, motivando la scelta di includere il ragazzo tra i big in gara.

