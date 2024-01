Sondaggio Swg, scende ancora Fratelli d’Italia, si riprende il Pd. Azione stabile e più alta di Italia Viva – I dati

Il Movimento 5 stelle, in calo dello 0.1 per cento, si ferma al 15,9 per cento

Cala nuovamente il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, nell’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Scende da 28,8 a 28,5, una leggera inflessione dello 0,3 per cento. Si riprende invece il Partito Democratico. Da 19,1 per cento di una settimana fa si attesta a 19,5 con un più 0,4 per cento. Segue il Movimento 5 stelle, in calo dello 0,1 per cento, si ferma al 15,9 per cento.

Quanto ai partiti minori calano lievemente Italia Viva e poi Italexit e Unione popolare mentre salgono altrettanto lievemente Più Europa e altri partiti minori. Stabile Azione. Rimane invariato il 4,3 per cento della scorsa settimana.