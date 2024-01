L’annuncio di Hamas: «Abbiamo ricevuto la proposta di mediazione da Parigi. Pronti a studiare una risposta per fermare la guerra»

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha annunciato su Telegram di aver ricevuto una proposta di accordo elaborata dai mediatori dei negoziati a Parigi per un cessate il fuoco e un punto di incontro sugli ostaggi. In risposta, fa sapere che analizzerà e studierà il piano al fine di presentare una replica, ma «sulla base che la priorità è fermare l’aggressione, il brutale attacco a Gaza e il completo ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia». Nonostante alcuni punti a suo avviso non discutibili, si è detto pronto «a discutere qualsiasi iniziativa o idea seria e pratica, a condizione che porti a una cessazione completa dell’aggressione e garantisca il processo di accoglienza per il nostro popolo». Una popolazione in ginocchio che, ricorda, «è stata costretta a essere sfollata dalle misure dell’occupazione».

L’invito al Cairo e Blinken in Israele

In una successiva dichiarazione ufficiale, Hanyeh ha anche riferito di aver «ricevuto un invito per una visita al Cairo per discutere la bozza dell’accordo uscita dalla riunione di Parigi e i requisiti per la sua applicazione sulla base – ha ribadito – di una visione che riesca a realizzare gli interessi nazionali dei nostri popoli nel prossimo futuro». Da giorni Hamas insiste per un cessate il fuoco duraturo e si dice contrario a una tregue temporanee. Intanto, Haaretz riferisce che che il segretario di stato Usa Antony Blinken arriverà in Israele per una visita di due giorni sabato prossimo. Si tratta della sesta visita dall’inizio del conflitto.

La mediazione a Parigi

Nella giornata di ieri, 29 gennaio, si è chiuso il meeting a Parigi tra il capo del Mossad David Barnea con il premier del Qatar Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il capo della Cia Bill e quello dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. L’obiettivo dei negoziati è ottenere da Hamas il rilascio degli ostaggi israeliani e un cessate il fuoco. Fonti diplomatiche ieri sera avevano annunciato che erano stati fatti «alcuni progressi» e nella mattinata di oggi è, infatti, approdata la bozza di mediazione sul tavolo del leader di Hamas. Tuttavia, dall’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu dichiarano che il meeting «è stato costruttivo ma ci sono ancora divari significativi tra le parti che saranno discussi in altri incontri in questa settimana».

Leggi anche: