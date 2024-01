No! Questa foto non mostra una “rivolta dei trattori” a Verona

L’immagine viene usata per sostenere erroneamente che le proteste non abbiano ricevuto attenzione dalle emittenti TV

Un ermetico «Verona. Silenzio in TV» accompagna la foto di decine e decine di trattori si susseguono lungo un viale alberato. Il riferimento è alle proteste degli agricoltori che da settimane animano diversi Paesi europei tra cui – negli ultimi giorni – anche l’Italia. Si sostiene erroneamente che la vicenda non abbia avuto rilevanza sulle emittenti televisive, per di più usando una foto scattata a Parigi nel 2010 e non a Verona nel 2024.

Per chi ha fretta:

Circola una foto che viene attribuita alle proteste degli agricoltori a Verona nel 2024.

Si sostiene che le televisioni non trattino queste proteste.

La vicenda in realtà ha avuto ampia rilevanza mediatica e televisiva.

La foto è stata scattata a Parigi nel 2010.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro). Nella descrizione si legge:

«#VERONA SILENZIO ASSORDANTE TV! La #RIVOLTA dei #TRATTORI continua in tutta ITALIA. #La_TERRA_è_VITA. Difendiamo la #QUALITÀ_ITALIANA. VI ASPETTIAMO a TORINO, Domenica 28.1.2k24 dalle ore 15, in P. Castello,.PALCO e CORTEO. FORZA. Non ci fermeremo, non vi fermeranno! #UNITI fino alla #VITTORIA! E in tutte le PIAZZE e strade d’ITALIA*»

La vicenda ha avuto ampia rilevanza sugli organi di stampa, come si può verificare tramite una semplice ricerca su Google, ottenendo numerosi articoli pubblicati da testate online e diversi servizi di telegiornale. Tra questi, di La7, di Agorà, e di Rai News.

La foto scattata a Parigi nel 2010

Ad ogni modo la foto non mostra un corteo recente. La troviamo in un articolo di Francetvinfo.fr del 2019, ma con riferimento a un evento del 2010:

Manifestation des agriculteurs à l’appel de la FNSEA à Paris, le 27 avril 2010, pour protester contre la politique agricole européenne (illustration). FRED DUFOUR / AFP

Un’mmagine è reperibile sul repository di Alamy. Datata 27 aprile 2010 e scattata da Thibault Camus mostra «gli agricoltori francesi» che «guidano i loro trattori in un importante viale a Parigi il 27 aprile 2010, mentre manifestano contro il taglio dei salari e denunciano la politica agricola europea». E ancora: «Migliaia di coltivatori di grano francesi si sono riversati martedì nelle strade di Parigi per protestare contro il prezzo più basso del grano e chiedere il sostegno del governo alla regolamentazione agricola europea, che ha ritardato molto il traffico nei principali punti di ingresso a Parigi». L’ID dell’immagine è 2RK87P8.

Conclusioni

Circola una foto che viene attribuita alle proteste degli agricoltori a Verona nel 2024. Si sostiene che le televisioni non trattino queste proteste. La vicenda in realtà ha avuto ampia rilevanza mediatica e televisiva. La foto è stata scattata a Parigi nel 2010.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: