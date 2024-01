Stoccolma, trovata bomba fuori dall’Ambasciata d’Israele

Un oggetto sospetto è stato trovato oggi fuori dall’Ambasciata d’Israele in Svezia, a Stoccolma. Nonappena diramato l’allarme, la zona è stata sigillata, gli accessi chiusi gli accessi per permettere l’intervento di polizia e artificieri. Questi hanno appurato che si trattava di un ordigno, che è stato poi fatto detonare dalle forze svedesi. «Siamo stati fatto oggetto di un tentato attacco contro l’Ambasciata d’Israele e i suoi impiegati», ha denunciato sui social l’ambasciatore Ziv Nevo Kulman, ringraziando le autorità svedesi per il rapido intervento. «Non ci faremo intimidire dal terrore», ha aggiunto. Proprio ieri oltre mille musicisti svedesi hanno firmato una lettera aperta, pubblicata sul quotidiano Aftonbladet, per chiedere che Israele sia esclusa dalla prossima edizione dell’Eurovision, in programma a Malmö dal 7 all’11 maggio 2024, in considerazione della «brutale guerra a Gaza» dello Stato ebraico. L’iniziativa si aggiunge a quelle analoghe già prese nelle scorse settimane da centinaia di artisti in Finlandia e Islanda oltre che a una campagna ad hoc sui social al tamburo dell’hashtag #Euroquision. La European Broadcasting Union che organizza la kermesse canora europea ha già messo in chiaro di non prendere in considerazione tale possibilità, ma l’allarme sicurezza di oggi si aggiunge ai segnali critici per il clima in cui potrebbe essere accolta a Malmö, città con un’ampia fetta di popolazione musulmana, la futuribile delegazione israeliana.

Leggi anche: