Chiara Ferragni posta una foto di un hotel in Valle d’Aosta, la struttura è costretta a rimuoverla dal proprio profilo: «Riempiti di insulti»

La reputation di Chiara Ferragni sui social media, dopo l’inchiesta partita dal caso dei pandoro Balocco, delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e pure della bambola Trudi, sembra essere danneggiata. Un’ultima dimostrazione risale a pochi giorni fa, quando l’imprenditrice digitale ha postato foto e storie dalla Valle D’Aosta dove ha trascorso una notte presso il lussuoso Hotel de Mascognaz a Champoluc. I proprietari, compiaciuti di essere finiti sui social di Ferragni, le hanno chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram. Ma dopo qualche ora – scrive Gambero Rosso che ha raggiunto telefonicamente la struttura valdostana – ha dovuto rimuoverlo poiché inondati di messaggi contro l’influencer. «Certo, abbiamo chiesto di poter condividere – scrive la rivista, che cita una signora anonima -. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto». Era stata la stessa manager dell’albergo a raccontare come era stata organizzata la visita di Ferragni. «Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio», aveva raccontato.

