No! Questo ballerino non è Zelensky

Circola un video di un ballerino, con un lungo vestito rosso, identificato dagli utenti come il Presidente ucraino Zelensky. «Bravo Zelensky solo il ballerino puoi fare» commentano in alcune condivisioni, mentre in altre viene soprannominato «Zel Laden» interpretando il ballo del video. In realtà si tratta di un video alterato, infatti il volto del ballerino è un altro e probabilmente sostituito con l’uso dell’intelligenza artificiale.

Il video circola a bassa risoluzione e in certi momenti il volto è meno sfuocato del resto del corpo.

Il video originale è stato pubblicato su TikTok, ma il volto del ballerino è completamente diverso.

Il video risulta alterato appositamente per sostituire il volto del ballerino con quello di Zelensky.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video, dove si può notare il volto del ballerino molto simile a quello di Zelensky:

Il ballerino non è Zelensky

Il video è a bassa risoluzione, ma nonostante tutto il volto sembra più preciso e non sfuocato rispetto al resto. Questo perché risulta alterato e generato utilizzando un’altra clip pubblicata su TikTok dall’account Vusaaal:

Come possiamo vedere, il volto del ballerino del video di Vusaaal è molto diverso.

Conclusioni

Il video che mostra un Zelensky ballerino con un lungo vestito rosso è un falso. La clip è stata editata utilizzandone un altra e sostituendo il volto del vero ballerino con quello del Presidente ucraino.

Del caso se ne erano occupati anche i colleghi di Facta.

