«I bambini transgender usati come test per l’industria della trasformazione»

Sarantis Thanopulos, presidente della Spi-Società psicoanalitica italiana, parla oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano dell’uso dei farmaci “bloccanti ipotalamici” come la triptorelina nei minori che manifestano disforia di genere. E chiede una discussione scientifica sul modello clinico presente nei centri specializzati italiani. «La pubertà è un processo di trasformazione molto forte dal corpo neutro al corpo sessualizzato che nei bambini e bambine può generare grosse difficoltà. Ma è un processo fondamentale per l’acquisizione dell’identità sessuale e dell ’identità di adulto. Sappiamo che solo una minima percentuale dei minori con disforia di genere conferma l’incongruenza nell’adolescenza. E che il nostro corpo ha una plasticità, conserva una parte maschile e una parte femminile», dice nel colloquio con Maddalena Oliva e Natascia Ronchetti.

Il modello affermativo

E quindi: «Se blocchi lo sviluppo puberale non crei un uomo o una donna: per arrivare all’acquisizione di una identità di genere la pubertà deve essere vissuta. E bloccarla ha delle controindicazioni: non porta per esempio a un’evoluzione che riguardi anche la sfera della soddisfazione sessuale. Inoltre a volte si possono confondere depressione, psicosi, disturbi dello spettro autistico, ansia o ideazioni suicidarie con questa condizione. Un percorso che porta alla transizione prima che questa si sia compiuta e stabilizzata psichicamente è rischioso. Porta a modifiche del proprio corpo delle quali ci si può pentire». Secondo Thanopulos non basta l’affermazione del minore per agire: «Sta passando l’idea che con un trattamento medico puoi diventare altro. Siamo di fronte a una tendenza all’industria della trasformazione, sorretta anche da interessi economici molto forti da parte delle case farmaceutiche, che minaccia l’equilibrio delle nostre relazioni».

I transgender come piloti di una nuova umanità

Mentre i paesi scandinavi stanno abbandonando il modello affermativo e l’uso dei bloccanti della pubertà: «In Svezia soprattutto prevale oggi una visione critica basata su valutazioni di carattere medico che riguardano anche lo sviluppo del sistema nervoso centrale». Per lo psicanalista «siamo di fronte a una cattiva religione per costruire nuove categorie di essere umani. Affrontiamo il tema delle persone transgender come fossero piloti di una nuova umanità, invece di combattere lo stigma e la discriminazione di cui ancora oggi sono vittime». Mentre la normativa «dovrebbe consentire il cambio di sesso senza transizione ormonale e chirurgica. Sarebbe un atto di grande civiltà».

