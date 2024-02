Netanyahu scaricato dagli israeliani, il sondaggio che boccia la gestione della guerra: no agli insediamenti a Gaza

Secondo un sondaggio diffuso dall’emittente israeliana Channel 13, la maggior parte degli israeliani non ha fiducia nel premier Benjamin Netanyahu, mentre l’opinione pubblica è spaccata sul modo in cui il capo del governo di Tel Aviv sta gestendo la guerra contro Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre. Alla domanda «Pensa che la guerra stia procedendo nella direzione giusta?», il 40% degli intervistati ha riposto «sì», così come chi ha risposto «no». Gli israeliani si dicono in netta maggioranza contrari all’interruzione degli aiuti umanitari a Gaza: il 70% dice che gli aiuti non devono essere fermati, mentre solo il 20% è d’accordo con il fermarli. Sui singoli membri del governo, il 58% ha risposto che non ha fiducia nel premier Netanyahu, contro il 30% che continua a sostenerlo. Contrario poi il 49% alla prospettiva delle dimissioni per il ministro Benny Gantz, che secondo il 24% invece dovrebbe lasciare l’incarico. L’opinione pubblica israeliana si dice infine contraria all’ipotesi di nuovi insediamenti nella Striscia di Gaza: il 51% ha risposto no, mentre il 31% si dice favorevole.

