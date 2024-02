Come sta Giuseppe Garibaldi, il concorrente che ha avuto un malore al Grande Fratello

Il concorrente, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un malore legato al cuore oppure a una botta in testa dovuta a uno svenimento

Dopo alcune ore di apprensione arrivano notizie rassicuranti sulla salute di Giuseppe Garibaldi, il concorrente del Grande Fratello che ieri, 2 febbraio, è stato soccorso da un’ambulanza mentre si trovava all’interno della casa del reality di Mediaset a Cinecittà. Le immagini del malore che aveva colpito il 30enne calabrese, e lo stato di agitazione dei suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia, avevano messo in allarme il pubblico. Fino a che oggi non è arrivato un messaggio rincuorante da parte di suo fratello, Nicola Garibaldi: «Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione! Grazie di cuore a tutti».

Parole affidate a una storia su Instagram che presto ha iniziato a circolare, anche sui profili degli ex concorrenti e dei fan. Il coinquilino del Grande Fratello, secondo quanto scrive il Mattino citando alcune indiscrezioni, ha accusato un forte malore. Si tratterebbe del cuore oppure di una forte botta alla testa dovuta ad uno svenimento. Al momento, dai canali ufficiali del programma nessun aggiornamento sulla questione. Che probabilmente verrà chiarita nella prossima puntata di lunedì 5 febbraio.

