L’ira di Siria e Iraq per i raid Usa: «Così sarà il caos in Medio Oriente». E la Russia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu

Sarebbero diverse decine, secondo alcune fonti 39, le vittime complessive dei raid aerei compiuti la scorsa notte dalle forze americani in Siria e Iraq. Gli attacchi – una rappresaglia per i numerosi degli ultimi mesi contro basi Usa nella regione e soprattutto di quello di domenica scorsa al confine tra Siria e Giordania costato la vita a tre marines – avrebbero colpito 85 obiettivi legati a milizie islamiste filo-iraniane. Si tratterebbe in particolare, secondo il Corriere della Sera, di depositi, mezzi, centri di comando. Basi operative strategiche per le milizie prese di mira, ma al contempo d’interesse non primario per l’Iran, la potenza regionale che le sostiene e incoraggia. In Iraq sarebbero rimasti uccise 16 persone, alcune delle quali legate alle Forze popolari di mobilitazione, almeno altre 25. In Siria, secondo informazioni raccolte da Reuters, 23 le vittime tra coloro che erano di guardia ai siti colpiti. Non risultano coinvolti pasdaran iraniani, che avevano lasciato i siti più a rischio dopo il preannuncio Usa dei raid. Siria e Iraq hanno protestato con veemenza per gli attacchi sul loro suolo: Damasco ha parlato di una «aggressione plateale» americana che non fa che indebolire la sua capacità di combattere il terrorismo. Baghdad ha denunciato come «falsa» la tesi dei comandi Usa che le autorità irachene sarebbero state preventivamente avvertite, e ha bollato i raid come «inaccettabili»: «una violazione della sovranità dell’Iraq che minaccia di trascinare esso e tutta la regione verso conseguenze imprevedibili».

La posizione di Russia e Iran

Più «controllata», almeno per il momento, la reazione agli attacchi Usa dell’Iran: un portavoce del ministero degli Esteri li ha definiti «un’azione avventurosa e un altro errore strategico del governo americano che non avrà altro risultato se non aumentare le tensioni e destabilizzare la regione». Chi all’indomani della rappresaglia coglie volentieri la palla al balzo per tentare di mettere in difficoltà gli Usa è la Russia. La missione del Cremlino presso l’Onu ha infatti chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza per discutere del rischio escalation in Medio Oriente. Secondo l’agenzia Tass, la seduta è già stata fissata per lunedì. «Washington, fiduciosa nella sua impunità, continua a seminare caos e distruzione in Medio Oriente», ha affondato in una dichiarazione il ministero degli Esteri di Mosca, secondo cui gli attacchi americani sono «deliberatamente mirati ad alimentare ulteriormente il conflitto».

