Roma, l’assalto della baby gang al Gay Center: i responsabili hanno tra i 12 e 15 anni. Nei raid le urla: «F***i di m***a» – Il video

Hanno tra i 12 e i 15 anni e hanno danneggiato più volte la sede Gay Center a Testaccio, Roma. A denunciarlo gli attivisti stessi in un articolo di Repubblica che ricostruisce gli ultimi episodi. Gli ultimi raid risalgono al 19 e del 28 gennaio scorso, e sono stati ripresi dal circuito di videosorveglianza fatto installare dall’associazione. Nei filmati si sentono anche gli insulti, come «f***i di m***a», mentre vengono dipinti simboli nazisti sull’asfalto. Le ultime volte i ragazzini si sono presentati vestiti di nero, con volto coperto da cappucci e mazze da baseball. Venerdì sera, in solidarietà al centro, si sono presentate davanti al centro capitolino varie realtà associative: Arci, Anpi, Nonna Roma, Differenza Lesbica, Arcigay Roma, le case famiglia Refuge, Agedo, l’assessora alle Pari opportunità e diritti Lgbtq+ del I municipio, Claudia Santoluce, e Marilena Grassadonia dell’Ufficio Lgbtq+ del Comune. Il murales davanti alla sede, danneggiato con svastiche, è stato ridipinto. I filmati degli attacchi sono già a disposizione delle forze dell’ordine.

