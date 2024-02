I ricoveri in ospedale fanno bene a Kate Middleton e Re Carlo: crescono nei sondaggi i reali inglesi

Il Re Carlo III e la Principessa di Galles sono cresciuti di popolarità dopo essere stati ricoverati in ospedale per i rispettivi problemi di salute. A riferirlo è il Telegraph che cita un sondaggio Ipsos condotto mentre i due erano ricoverati nella London Clinic, a Marylebone. La Regina Camilla, la figura reale più anziana che attualmente svolge funzioni pubbliche, ha registrato un aumento di tre punti. Mentre gli indici di popolarità del Duca e della Duchessa di Sussex, Harry e Meghan, sono diminuiti. Tra le teste coronate il Principe William rimane il membro più popolare della famiglia reale, con il 62% del consenso. Segue sua moglie Kate, con il 61 per cento. E poco più della metà degli intervistati (51%) ha dichiarato di ritenere che Carlo stia facendo un buon lavoro, con un aumento del 2% rispetto a sei mesi fa. Quasi la metà – il 47% – precisa la testata inglese ha dichiarato di avere un’opinione sfavorevole del Principe Harry, mentre solo il 23% ha un’opinione positiva, registrando così rispetto a luglio, un calo del 7%. Allo stesso modo, il 54% ha riferito di provare sentimenti negativi nei confronti di Meghan, mentre solo il 18% ha dichiarato di avere un’opinione favorevole. Si tratta della valutazione più bassa che ha ricevuto l’attrice negli ultimi anni.

