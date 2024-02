Festival di Sanremo, evacuata Villa Nobel per un allarme bomba durante il party delle radio Mediaset – Il video

È stata sgomberata per un allarme bomba e in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset con dentro diversi artisti. All’evento erano presenti quasi tutti i protagonisti della gara canora, 27 su 30, quando le forze dell’ordine hanno comunicato la necessità di evacuare la sala. In tanti hanno lasciato giacche e soprabiti per riversarsi in strada, aspettando novità in merito all’allarme. Il tutto sarebbe partito, spiegano diverse fonti a Open, da una chiamata anonima che ha fatto scattare la macchina di sicurezza attorno alla kermesse canora. Probabilmente per verificare se l’allarme bomba sia concreto o meno, ci vorranno almeno un paio d’ore di controlli, data la struttura piena di stanze. Potrebbe esser previsto anche l’utilizzo dei cani molecolari. Lo sgombero della struttura è avvenuto mentre si serviva la prima portata della cena. Ecco l’arrivo dei pompieri sul posto.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Qui alcune immagini del gruppo Bnkr44, pronti al loro debutto da big sul palco dell’Ariston con la canzone “Governo Punk”. Nel reel si vede il gruppo intento a mangiare e poi per strada, con un bicchiere in mano. Almeno quello.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

(in aggiornamento)

Leggi anche: