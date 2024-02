Diciotto bambini palestinesi sono sbarcati a La Spezia. Il ministro Crosetto: «Benvenuti in Italia»

Sono arrivati a La Spezia, a bordo della Nave Vulcano della Marina Militare, 60 cittadini palestinesi, di cui 18 bambini palestinesi che necessitano di cure mediche. A dare l’annuncio – e il benvenuto – è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ringrazia anche il personale medico del Qatar e quello della Marina. «Nei prossimi giorni, con un volo speciale dell’Aeronautica Militare, verranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall’Egitto. Abbiamo inoltre dato disponibilità a costruire un ospedale da campo dell’Esercito per aiutare la popolazione civile che non è certo responsabile della guerra», ha precisato Crosetto in una nota diffusa dal suo ministero. La Nave Vulcano che oggi ha portato a La Spezia alcuni cittadini palestinesi era rimasta ormeggiata in Egitto da inizio dicembre per fornire supporto sanitario ai feriti in fuga dalla Striscia di Gaza.

«In questi mesi – ha detto Crosetto rivolgendosi agli oltre 190 militari impegnati a bordo della nave – avete fatto uno straordinario lavoro con passione e amore, rappresentando il meglio dell’Italia. Il vostro sacrificio, la lontananza dai vostri cari, è ripagato dal grazie da parte degli italiani e dalla consapevolezza di aver scritto una bella pagina di storia, da protagonisti». Alle parole del ministro della Difesa hanno fatto eco quelle pronunciate da Antonio Tajani: «Siamo grati per quello che fate e per quello che farete», ha aggiunto il ministro degli Esteri. I 18 bambini palestinesi arrivati oggi in Italia saranno trasferiti negli ospedali Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma.

Foto di copertina: ANSA/Domitilla Conte | L’arrivo della nave vulcano ad Al Arish, in Egiitto (4 dicembre 2023)

