Sanremo 2024 al gusto di talent: chi sono e quanti sono (tanti) gli artisti in gara che abbiamo conosciuto in tv

I talent quest’anno, dopo oltre un ventennio di vita, incassano il proprio bottino, vengono certificati come opzione di lancio per chiunque voglia fare musica nella propria vita. Non che prima offrissero meno, ma in passato si sono spesso, spessissimo, rivelati un’arma a doppio taglio; l’impressione invece oggi, guardando la lista dei big di Sanremo 2024, è che quel senso di quasi vergogna da un lato e di snobismo dall’altro si stiano velocemente volatilizzando; e che, al netto di casi singoli, chi prende la scorciatoia talent ormai abbia ottenuto una attestazione culturale e discografica definitiva. Quella che segue è una gallery che racconta l’intreccio tra talent e Festival di Sanremo attraverso la carriera di quei concorrenti che abbiamo conosciuto attraverso una tv. Tutto dissacrante ma tutto vero. Buon divertimento.