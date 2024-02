Varese, studente accoltella insegnante all’ingresso della scuola: arrestato

La donna non è in pericolo di vita

Uno studente ha accoltellato un’insegnante all’ingresso dell’Istituto professionale Einap di Varese. Lo studente è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno bloccato il ragazzo che secondo la prima ricostruzione avrebbe accoltellato alla schiena l’insegnante con un’arma portata da casa. La docente, di 57 anni, insegna nella scuola che il minore frequenta ed è stata portata all’ospedale di Varese in codice giallo e non in pericolo di vita.

Leggi anche: