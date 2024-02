Re Carlo, il cancro e l’ipotesi abdicazione in favore del principe William

L’esempio della regina Margherita in Danimarca. I consiglieri di stato pronti a prendere il suo posto in caso di temporaneo impedimento. E il figlio sul trono

Re Carlo III ha scoperto di avere un cancro durante una visita in ospedale per l’ingrossamento della prostata. Ha scelto di condividere «per evitare illazioni» e «nella speranza che possa aumentare la comprensione nei confronti di tutti coloro che nel mondo ne sono affetti». Il 76enne è stato il più vecchio a salire al trono nella monarchia britannica. A succedergli sarà il principe William. E c’è anche l’ipotesi di un’abdicazione. Mentre il comunicato ufficiale di Buckingham Palace dice che il sovrano ha iniziato le terapie standard. Che sono la radioterapia, la chemioterapia, l’immunoterapia e i farmaci a bersaglio molecolare. Ma ad oggi non si conosce precisamente quale tipo di cancro abbia Re Carlo. L’ipotesi che si è fatta nell’immediatezza dell’annuncio è stata quella del tumore alla prostata.

Diagnosi incidentale

Massimo Di Maio, presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, spiega oggi al Corriere della Sera che quella di Re Carlo è stata una diagnosi incidentale. «Non è così strano che, durante operazioni chirurgiche o esami eseguiti per altri motivi si scopra per caso la presenza di un tumore. Per ora non si sa ed è impossibile fare ipotesi finché non ci sarà un annuncio ufficiale». Il dottore spiega che il sovrano si è sottoposto di recente a un intervento per ipertrofia prostatica. «Durante l’operazione per l’ingrossamento della prostata spesso si procede per via «transuretrale», ovvero attraverso l’uretra: un’altra possibilità è che sia stata individuata e asportata una neoplasia della vescica. O ancora: gli esami del sangue potrebbero aver evidenziato valori anomali e, dopo approfondimenti, i medici potrebbero essere giunti a una diagnosi di tumore del sangue», aggiunge.

I tumori più frequenti negli anziani

Negli uomini più anziani i tumori più frequenti, in Italia, dicono che quello alla prostata è più frequente nel sesso maschile dopo i 70 anni. A seguire ci sono le neoplasie del polmone, il colon-retto, la vescica e lo stomaco. Il re era stato dimesso dalla clinica privata di Londra il 29 gennaio. La moglie Camilla continuerà a svolgere le sue mansioni ufficiali, mentre il figlio William rimarrà di base a Windsor. Il principe Harry ha parlato con il padre dopo l’annuncio della malattia e andrà a trovarlo nei prossimi giorni. Il segno di un riavvicinamento dopo le polemiche per il documentario su Netflix e il libro “Spare“. L’agenzia di stampa Reuters segnala che i sondaggi di opinione dicono che, sebbene Charles non sia così popolare come lo era la sua tanto ammirata madre, le opinioni positive nei suoi confronti sono più ampie di quelle negative.

L’abdicazione

L’esempio della regina Margherita di Danimarca, che a 83 anni ha abdicato a favore del figlio Fredrick, potrebbe guidare anche le scelte di Carlo. Il biografo reale Phil Dampier aveva parlato, prima della notizia del cancro, della possibilità di un addio al trono entro cinque anni. «Se dovesse avere problemi di salute o credesse che sia il momento giusto, potrebbe lasciare il trono a William. Sua madre Elisabetta non poteva farlo, perché suo padre Giorgio VI diventò re dopo l’abdicazione del fratello, e dunque era qualcosa da non ripetere. Ma i tempi cambiano», ha spiegato Dampier. Mentre i giornali inglesi avevano scritto che «William è capace e pronto a prendere il suo posto». In caso di temporaneo impedimento, spiega invece oggi Repubblica, ci sono i consiglieri di Stato. Ovvero i membri della Royal Family che fanno le veci di un sovrano quando è impossibilitato per questioni di salute oppure è all’estero.

I consiglieri di Stato

I consiglieri di Stato sono la regina Camilla, William, Harry, Andrea e sua figlia Beatrice. A questi Carlo stesso ha aggiunto la sorella Anna e il fratello Edoardo. Scalzando di fatto sia Harry che Andrea. A causa degli scandali che hanno colpito la corona.

Leggi anche: