Vodafone down, problemi sulla rete dati in tutta Italia. L’azienda: «Servizio ripristinato»

Diversi utenti stanno segnalando al sito DownDetector malfunzionamenti alla rete Vodafone, in particolare sul traffico dati. Le segnalazioni sono iniziate dalle 13 di oggi 6 febbraio e riguarderebbero utenti di tutta Italia. Secondo la mappa di DownDetector, la maggior parte delle segnalazioni arriverebbero da Milano, Torino, Bologna, Perugia, Napoli e Bari. I problemi riguardano inevitabilmente anche gli operatori Ho mobile, Poste mobile e Lycamobile, che si appoggiano all’infrastruttura di Vodafone. L’account X di Vodafone ha risposto alle diverse sollecitazioni sul social degli utenti, spiegando di essere «a conoscenza della situazione» e che «i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio». In una nota, Vodafone «si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi».

