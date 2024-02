Varese, il giudice annulla la multa al pensionato che aveva chiuso una buca senza l’autorizzazione del comune

Claudio Trenta, pensionato multato per aver chiuso una buca a Barlassina in provincia di Varese, ha vinto il ricorso davanti al Giudice di Pace. E quindi la sanzione è stata annullata. Il 72enne avrebbe dovuto pagare 882 euro perché aveva deciso di riparare di sua iniziativa una voragine di 30 centimetri che si trovava su un attraversamento pedonale. E il suo comune gli aveva anche intimato di ripristinare lo stato originario della strada. Ma, fa sapere oggi il Quotidiano Nazionale, il giudice di pace Roberto Ambrosini ha accolto il ricorso presentato dalla sua avvocata Mariella Casartelli. E oggi lui dice che lo rifarebbe: «L’ho fatto con convinzione e lo rifarei ancora, se vedessi che le mie segnalazioni rimanessero inascoltate per settimane e mesi come accaduto in quell’occasione. Ma da allora le cose sono cambiate: adesso ogni volta che segnalo qualcosa che non va sulle strade intervengono quasi subito per sistemare».

