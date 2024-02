La verità di Annalisa sul perché non ha sceso le scale dell’Ariston: «Macché incinta… ero anche finita al pronto soccorso»

La scelta di Annalisa di evitare le temutissime scale che portano al palco dell’Ariston hanno scatenato puntuale il gossip sulla cantante. Come già successo in precedenti edizioni del Festival di Sanremo, su Annalisa sono cominciate a circolare voci che fosse incinta. Ma al Corriere della Sera, è lei stessa a mettere subito in chiaro per quale motivo ha evitato le scale. Tutto sarebbe in realtà legato a un trauma recente. Sulla voce che sia incinta, innanzitutto, Annalisa ha risposto con una risata: «Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga, quando sarà incinta, sarà io a dirla ovviamente!». Archiviato il tormentone, almeno per quest’anno, Annalisa spiega che la sua scelta è dovuta a una caduta proprio dalle scale un anno fa: «Ho perso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima…». Certo oggi è ancora lì a poterla raccontare: «Poteva andare molto peggio, però mi è venuta un po’ di paura – ha ammesso – Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice».

