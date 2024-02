I trattori sul palco dell’Ariston, accordo con Amadeus per la terza serata: chi ci sarà tra i 15 agricoltori

Gli agricoltori di Riscatto agricolo saliranno sul palco dell’Ariston giovedì 8 febbraio, durante la terza serata del Festival di Sanremo. Alla fine la trattativa si è conclusa con un accordo tra i promotori della protesta dei trattori e Amadeus, dopo le diverse aperture da parte del direttore artistico del Festival. La conferma è arrivata dal coordinamento nazionale di Riscatto agricolo, che in una nota spiega di aver «accettato la proposta del direttore artistico del Festival» per essere così accolti in delegazione. Saranno circa 15 i «trattori» che partiranno dal presidio di Melegnano già questa sera per le 20 e in nottata raggiungeranno Sanremo.

Le ragioni della protesta

Gli agricoltori anticipano che sul palco porteranno con sé una bandiera italiana «con la quale chiediamo di poter salire sul palco del teatro Ariston e in diretta». In quell’occasione, spiegano gli agricoltori, «porteremo le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione dei giovani agricoltori italiani, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni».

Chi salirà sul palco

Secondo la Stampa, sarebbe stato concordato un breve intervento in cui saliranno giovani agricoltori tra cui, spiega ancora la nota di Riscatto agricolo: Alessandra Oldoni, giovane agricoltore di Bergamo, Giulia Goglio, giovane agricoltore di Lodi, Andrea Pedrotti, giovane agricoltore di Brescia e Fabio Pizzaris, giovane agricoltore di Cagliari.

