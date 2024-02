Il duello tv Schlein e Meloni si farà. Ma ancora non è chiaro in quale trasmissione e su che canale

Gli staff di Elly Schlein e di Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono confermando la volontà di fare il duello tv. A confermarlo è Ansa precisando che gli assistenti della segretaria Pd e della presidente del Consiglio si incontreranno la prossima settimana, per discutere ancora più approfonditamente le questioni che riguardano il dibattito. Resta ancora un mistero su quale trasmissione e in che canale le due dibatteranno. In pole position, spiega Dagospia, ci sarebbe il salotto di Bruno Vespa, Porta a Porta, su Rai1 e Sky Tg24, che spesso ha ospitati duelli televisivi durante le campagne elettorali.

