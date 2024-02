Reinhold Messner: «L’abbattimento di M90? La verità è che gli orsi in Trentino sono troppi»

Reinhold Messner dice che gli orsi in Trentino Alto Adige sono troppi. E che non sappiamo più conviverci. Dopo l’abbattimento di M90 decretato dalla provincia di Trento l’alpinista dice che oggi i contadini hanno un problema in più: gli orsi e i lupi. Ma il problema dei plantigradi risiede esattamente nella loro natura: L’orso ha bisogno di grandi spazi. Per questo dico che cene sono troppi. Diventano pericolosi se non hanno abbastanza territorio e si avvicinano ai centri abitati. È normale che incontrandoli si abbia paura», dice in un’intervista a La Stampa. E quindi le soluzioni sono due: «Abbatterli quando sono pericolosi, oppure mandarli nei Carpazi, dove lo spazio c’è».

Lettere di minaccia

Messner dice che siccome ha parlato di abbattimenti adesso riceverà «lettere di minaccia anche folli, tipo “che sparino a te piuttosto che agli orsi”». Ma, spiega l’alpinista a Enrico Martinet, «nessuno pensa agli orsi, ma soltanto alla propria appartenenza, a un qualcosa in cui identificarsi». Mentre il suo obiettivo rispetto agli orsi è «trovare la pace tra gli uomini. Di guerre ne facciamo già tante purtroppo. La vogliamo fare anche sugli orsi? Bisogna smetterla». E aggiunge che «i decisori sono a Trento, lì devono trovare le soluzioni sulla base di un’analisi seria. Per quanto mi riguarda non posso che dire che gli orsi sulle montagne trentine rappresentano un problema. Mi pare evidente e il motivo è proprio il loro numero».

I grandi carnivori

Infine, conclude, la verità è che «noi non abbiamo più la capacità di convivere con questi grandi carnivori. Non è più nella nostra cultura. Gli orsi non ci sono più nelle nostre montagne e comunque nel Trentino da 130 anni. Sono spariti perché i contadini non li sopportavano più. Tutto lì. Inutile girarci intorno, il problema è la convivenza con i selvatici. Insisto nel dire che per me l’obiettivo è la pace, smettere di scontrarsi tra uomini sulla presenza degli orsi».

Leggi anche: