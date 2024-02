Torre del Greco, due morti nel crollo di una palazzina causato da una fuga di gas

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha provocato la morte di due anziani e il ferimento di una donna a Torre del Greco in provincia di Napoli. Il tutto è accaduto alle 2 di notte di oggi, 8 febbraio 2024, in una palazzina di via Volpicelli, vicino al Parco Nazionale del Vesuvio. I vigili del fuoco hanno accertato che la fuga è partita da un appartamento al primo piano della palazzina, che ha fatto crollare una parete della casa di fianco. Le due vittime si chiamavano Rodolfo Iovine ed Anna Pagano. Sono stati travolti dalle macerie nel letto dove dormivano. Gravemente ferita la sorella di Anna Pagano, trasferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Le due famiglie che risiedono nelle abitazioni poste al piano terra sono state evacuate.

