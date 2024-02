Fabrizio Corona, svegliato in albergo dalla polizia per un’informazione di garanzia. La rabbia dell’avvocato: «Potevano aspettare, non siamo sudditi» – Il video

«Sono le tre di notte, per un’elezione di domicilio che potevano fare a Milano e dopo 15 anni di pena scontata, vengono in quattro nell’albergo più famoso di Roma a farmi una notifica». Sono queste le parole di un furioso Fabrizio Corona nelle proprie storie Instagram. Il re dei paparazzi, è stato svegliato nel cuore della notte nella sua camera d’hotel a Roma da quattro poliziotti. La ragione? La notifica di un atto giudiziario relativo a un processo della procura di Milano. Nel video che ha condiviso sui social, Corona ha polemizzato con gli agenti, sottolineando che tale notifica poteva essere effettuata tranquillamente a domicilio. Corona visibilmente alterato ha espresso il suo disappunto per essere disturbato a quell’ora, venendo poi difeso, sempre a mezzo social, dal suo legale. Ivano Chiesa afferma che l’informazione di garanzia riguarda un processo per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Nella sintesi del legale: «Una contravvenzione, in pratica, per non essersi presentato, credo, in Questura, non so di più. Comunque è una cosa da sanzione pecuniaria».

«Le forze dell’ordine sanno dove abita Corona. Questo è un atto grave»

«Quattro rappresentanti delle forze dell’ordine. Quattro», sottolinea l’avvocato di Corona. «Hanno presentato a Fabrizio Corona un’informazione di garanzia, cioè l’atto con cui eleggi il domicilio e gli dici che c’è un processo che si farà. Chiesa fa notare che l’atto è stato portato a Roma, nonostante il processo sia in gestione alla procura di Milano. Ora, le notifiche in tempo di notte – spiega il legale – si possono fare solo in casi estremi. Certo, se devi catturare uno, se devi fare una perquisizione. Se devi fare un sequestro. oppure se uno è un irreperibile e quando lo trovi gli metti in mano l’atto sennò non sai più come beccarlo. Ma Fabrizio Corona non è un irreperibile. Le forze dell’ordine sanno dove abita. Inoltre una notifica del genere si può fare tranquillamente al domicilio. Per quale motivo andare a svegliare e disturbare un uomo alle tre del mattino non siamo sudditi, siamo cittadini. Considero quel che è accaduto estremamente grave».

Leggi anche: