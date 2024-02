Il Milan compra il terreno per il nuovo stadio. Sarà a San Donato

Il Milan sta facendo progressi significativi verso la realizzazione di un nuovo impianto a San Donato. Ieri è stato ufficializzato l’acquisto dei terreni necessari per la costruzione dello stadio, nell’area conosciuta come San Francesco nel comune di San Donato. E’ un passo molto delicato per il club rossonero, che ha riconosciuto l’importanza di avere uno stadio di proprietà. L’acquisizione dei terreni rientra nel budget di 40 milioni di euro stanziato dal Milan per coprire le spese relative al progetto. Queste spese includono la documentazione necessaria per la richiesta di variazione urbanistica, l’acquisto dei terreni e altri aspetti legali correlati. Nei piani del club il nuovo stadio dovrebbe essere pronto per la stagione calcistica 2028-2029. Il comune di Milano, invece, sta valutando di ristrutturare lo stadio di San Siro.

