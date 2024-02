Il prof di filosofia sospeso dall’università di Torino con l’accusa di molestie

Un professore ordinario della facoltà di filosofia dell’università di Torino è stato sospeso dopo un’accusa di molestie. La notizia arriva mentre proprio nell’ateneo le studentesse accusano compagni, tecnici e docenti di molestie. E la responsabile dello sportello anti-violenza Paola Maria Torrioni parla di centinaia di denunce arrivate alla sua attenzione. L’edizione torinese del Corriere della Sera dice che quello di filosofia era l’unico dipartimento citato dalle militanti di Non una di meno e degli Studenti Indipendenti. Nel racconto di un’ex dottoranda si parlava di ricercatori che facevano battute sull’abbigliamento delle studentesse e di professori ordinari con sguardi lascivi durante gli esami.

Un mese

Il professore di prima fascia è stato sospeso per un mese dal consiglio di disciplina dell’ateneo. Lo ha fatto sapere il direttore del dipartimento. Il docente rinuncerà anche a una mensilità del suo stipendio. Il professore ordinario è una persona molto conosciuta che ha ricoperto cariche a Unito. È finito sotto accusa per alcune foto e video inviate alle studentesse delle sue lezioni. Ad oggi però non risultano denunce all’autorità. Ma in dipartimento c’è chi parla di una punizione troppo blanda.

