Il dromedario che attende Matteo Renzi a Biella – Il video

C’è anche un dromedario tra chi attende oggi Matteo Renzi a Biella. L’ex premier è atteso in città per presentare il suo libro e per parlare del caso Pozzolo. E alcuni militanti di Fratelli d’Italia si sono organizzati: si sono raccolti in via Italia, davanti al luogo dell’appuntamento, portando anche l’animale. «Lo-Renzi d’Arabia», si legge in un cartello. «Perché è il parlamentare più ricco e le sue ricchezze dipendono dall’Arabia Saudita», dicono alcuni di loro.

