Sanremo, Amadeus e Fiorello scaldano i motori per l’ultima serata. E scherzano con Roberto Bolle: «Hai delle sneakers?»

Il Festival di Sanremo scalda i motori per la quinta e ultima serata. Oggi, sabato 10 febbraio, sarà Fiorello ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. E il co-conduttore scherza subito con il super ospite Roberto Bolle dopo il Travolta gate: «Volevo solo farti una domanda: per stasera hai delle sneakers?». Risate, Amadeus aggiunge: «Oramai agli ospiti guardiamo subito le scarpe».

Super ospite Roberto Bolle

Tra gli ospiti ci sarà anche il ballerino Roberto Bolle. «Una grandissima emozione tronare qui, sono già stato due volte. Quando Ama mi ha chiamato ho detto immediatamente di sì. Anche se c’è un piccolo problema perché è stata una settimana lavorativa per me molto importante. Ieri sera ero a Londra a ballare alla Royal Opera House. Ho dormito nulla ma non potevo dire di no. Questo è un palcoscenico straordinario, ho sempre credito di portare la danza in posti speciali», spiega l’étoile. Presenti stasera tra gli ospiti anche Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l’età e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presenteranno la fiction Makari 3.

I fischi su Geolier

In conferenza stampa, Amadeus è tornato anche sui fischi con cui il pubblico dell’Ariston ha accolto la vittoria di Geolier di ieri sera: «Mi è dispiaciuto, mi dispiace sempre quando sento fischi verso qualcuno. Il disappunto ci sta, ma i fischi nei confronti di un ragazzo di poco più di 20 anni li ho trovati ingiusti», ha detto il direttore artistico del Festival. Amadeus ha descritto Giolier come «un talento» e ha aggiunto: «Si vedeva che ci era rimasto male. Lui quella sera ha vinto, è un momento che non scorderà mai. Sono sempre dell’idea che le persone non vadano fischiate. Lui ha portato sul palco la sua musica e non ha fatto altro che il suo mestiere, quindi va rispettato il pensiero di chi lo vota».

Gli insulti contro Napoli sui social

Sempre su Geolier, dalla sala stampa c’è chi fa presente alla Rai e ad Amadeus l’odio social contro Napoli scatenato dalla vittoria del rapper ieri sera. «Non è bello, ma purtroppo fa parte dei social. Adesso c’è la fazione pro e contro Napoli, ma non si può combattere. Chiunque vinca questa sera io ritengo che abbia meritato di vincere il Festival, che piaccia o no», ha commentato Amadeus. Ciannamea, dirigente Rai, ammette che viale Mazzini «sta ragionando sulla modalità con cui intervenire». I commenti offensivi, per policy aziendale, saranno rimossi dai social.

L’ordine degli uscita degli artisti

In conferenza stampa, Amadeus e Fiorello hanno svelato l’ordine di uscita degli artisti per la quinta e ultima serata:

Renga e Nek

Big Mama

Gazzelle

Dargen D’Amico

Il Volo

Loredana Bertè

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi e Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr. Rain

Fred De Palma

Sangiovanni

Clara

Bnkr44

Rose Villain

I complimenti dei vertici Rai

A complimentarsi con gli organizzatori del Festival sono anche i vertici Rai. In un comunicato letto durante la conferenza stampa, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi parlano di «una delle migliori pagine della televisione di sempre» e descrivono il successo della quarta serata come l’ennesima conferma che «questo quinto festival targato Amadeus abbatte ogni barriera generazionale».

L’ennesimo record di ascolti

La serata di ieri, quella delle cover e dei duetti, è stata vinta da Geolier e ha registrato 11 milioni e 893 mila telespettatori, con il 67,8% di share, il dato più alto di sempre nella storia del Festival di Sanremo. La serata delle cover supera quindi quella dello scorso anno, quando dalle 21.25 all’1.59 registrò 11 milioni e 121 mila spettatori e il 66,5% di share. La prima parte della serata di ieri è stata vista, dalle 21.25 alle 23.35, da 15.531.000 spettatori con il 65,1% di share. La seconda parte, dalle 23.38 all’1.59, è stata seguita da 8.398.000 spettatori con il 73,2% di share. Se si aggiungono anche gli utenti small screen, gli spettatori totali salgono a 12,2 milioni per la quarta serata del Festival.

Foto di copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston (Sanremo, 9 febbraio 2024)

Leggi anche: