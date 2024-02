Lo sbrocco di Amadeus: «Le scarpe John Travolta? Ma perché parliamo di stronzate!» – Il video

«Una stron*ata per fare polemica, nel corso di un Festival che sta procedendo bene. Mi pare che stiamo creando un caso dove il caso non c’è». Così Amadeus ha liquidato la questione delle scarpe di John Travolta. Sin da ieri, quando nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 l’attore è stato costretto a accennare il ballo del quaqua circondato da papere antropomorfe dietro indicazione di Amadeus e Fiorello, il pubblico interdetto ha dato vita a qualche polemica in merito. C’è chi ha fatto notare come la star di Hollywod non avesse un’espressione molto entusiasta mentre agitava le anche, pentimento tardivo confermato anche dal suo rifiuto di firmare la liberatoria per mandare in onda le immagini incriminate. Ma ad animare le critiche maggiori sono state le scarpe che indossava: le inquadrature sulle calzature, prodotte da un’azienda che avrebbe pagato di tasca sua Travolta per partecipare alla kérmesse, hanno fatto in particolar modo saltare la mosca al naso al pubblico a casa. Alcuni sono anche arrivati a ipotizzare che si sia trattato di pubblicità occulta (infrazione per cui tra l’altro è ancora fresca la multa ricevuta da Amadeus). Il direttore artistico del Festival, in conferenza stampa, ha mostrato segni di esasperazione. «Non avevo idea. Non so neanche la marca delle scarpe», ha dichiarato. Teresa Mannino, che affiancherà stasera Amadeus nella conduzione della terza serata del Festival, ha voluto aggiungere: «Scusate, io non c’entro niente, ma volevo dire una cosa: siamo una colonia degli americani. Questo è niente, noi siamo sudditi: arriva John Travolta e fa quello che vuole, anche avere una faccia incavolata nonostante abbia firmato un contratto».

Leggi anche: