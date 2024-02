Sanremo, la polemica sulla gag di Travolta. Amadeus: «Sapeva tutto, ha funzionato poco. Le scarpe? Dalla Rai solo un rimborso spese»

Nel corso della conferenza stampa a margine della seconda serata del Festival di Sanremo di oggi, 8 febbraio, è stata presa di petto la polemica sull’ospitata di John Travolta (che si è esibito spaesato, nel ballo del quaqua con Amadeus e Fiorello). Siparietto non apprezzatissimo dall’attore, che avrebbe rifiutare la liberatoria che consente la diffusione del video. Uno show che il direttore artistico Amadeus ha rivendicato: «Io mi sono divertito tantissimo. John Travolta era già a conoscenza di tutto quello che è accaduto, e lo aveva ovviamente condiviso. Sapeva tutto: nessuna sorpresa, nessun tranello. Fiorello è il più grande showman che abbiamo: fa fare a persone importanti cose che non farebbero mai, come Jimmy Fallon negli Stati Uniti. Poi sul momento può capitare un’espressione contrariata di Travolta, nell’ambito di una gag che aveva accettato con serenità ma che magari sul momento non ha gradito. Nessun tranello».

La questione delle scarpe

Sulla sua remunerazione tuttavia ha detto di non essere a conoscenza delle cifre esatte: «Credo poco, visto che mi ha contattato lui dicendomi che aveva piacere a venire al Festival». Addirittura si sarebbe trattato di un semplice rimborso spese. A questo però si è aggiunto il compenso che avrebbe ricevuto da uno sponsor, un’azienda produttrice di calzature, U-Power. Sul tema scarpe, che ha fatto nascere in qualcuno il sospetto di pubblicità occulta, la Rai ha tuttavia negato qualsiasi ipotesi di accordo con le ditte esterne. E ha ribadito che se alcune inquadrature hanno indugiato sui piedi della star e non hanno oscurato il logo non c’è stato nulla di intenzionale.

Gli agricoltori

In conferenza stampa è stato annunciato anche che venerdì troveranno voce le istanze degli agricoltori. Amadeus leggerà infatti un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico le richieste che provengono dal mondo agricolo: «Nessun rappresentante sul palco, le sigle sono molte e variegate», hanno spiegato in apertura della conferenza stampa.

I numeri

Il direttore artistico, presente in conferenza, è affiancato dall’attrice e comica siciliana Teresa Mannino, che sarà la co-conduttrice della terza serata di oggi. E che ha commentato spiritosamente la serietà con cui sono stati letti i dati sull’audience di oggi: 11 milioni di ascoltatori medi, e uno share del 60,1%. La media delle prime due serate, invece, ha totalizzato uno share del 62,6%. Il picco di share è stato in occasione del premio alla carriera per Gaetano Castelli.

Risultati di cui Amadeus si è detto felicissimo, sottolineando il grande successo che indicano queste cifre. «Dire che sono felice è poco, il 60% è un risultato clamoroso, non si è mai verificato se non l’anno scorso, non abituiamoci. Quando feci il primo festival mi dissero che mettere il 5 davanti alla seconda serata sarebbe stato clamoroso, pensare di fare per due sere il 60% è meraviglioso». Ma soprattutto, ha sottolineato che «ieri è stata scritta una delle pagine più importanti della storia del festival: Allevi ci ha insegnato qualcosa che forse ognuno di noi sa, ma condividerla con tutti non è da sottovalutare».

L’ordine di uscita

Nella terza serata, l’ordine di uscita degli artisti in gara sarà il seguente:

Il Tre – presentato da Loredana Bertè

Maninni – presentato da Alfa

BNKR44 – presentati da Fred De Palma

Santi Francesi – presentati da Clara

Mr. Rain – presentato da Il Volo

Rose Villain – presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso – presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e poveri – presentati da Big Mama

Angelina Mango – presentata da Irama

Diodato – presentato dai The Kolors

Ghali – presentato da Mahmood

Negramaro – presentati da Emma

Fiorella Mannoia – presentata da Annalisa

Sangiovanni – presentato da Renga e Nek

La Sad – presentati da Geolier

Leggi anche: