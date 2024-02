Sanremo 2024, si balla con John Travolta. Fiorello su Amadeus: «This is a devil, this is communist» – Il video

L’attore John Travolta è il primo ospite internazionale di questa edizione del Festival di Sanremo. Accolto da Giorgia, dopo poche battute sui record di Amadeus a Sanremo («In America non si parla di altro, faranno le primarie per scegliere il prossimo conduttore», dice) si lancia poi malvolentieri in balli con il padrone di casa. Insieme danzano sulle note di La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction. Neanche l’incontro con Fiorello riesce a scuotere la star americana, che viene coinvolta in una gag con il Ballo del qua qua. Ma il momento più divertente è quando Fiorello, parlando di Amadeus, gli dice «This is a devil, this is communist», spiegando che il conduttore aveva cantato Bella Ciao.

