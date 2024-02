Sanremo, Amadeus non tornerà: «Adesso sento veramente che mi devo fermare e pensare ad altro»

L’abbraccio tra Angelina e Geolier: «Secondo posto? Ho portato il napoletano all’Ariston, per me ho già vinto»

La 74esima edizione del Festival di Sanremo ieri sera (10 febbraio) ha visto il trionfo di Angelina Mango. E degli ascolti: con una media di 14 milioni 301mila telespettatori e il 74.1% di share (85,2% nella fascia 15-24), il canto del cigno di Amadeus nei panni di direttore artistico ha segnato un vero e proprio record. La conferenza stampa a margine della serata è iniziata con un lungo applauso dedicato al conduttore, visibilmente commosso. «Tutti sono stati fondamentali, è merito di tutti questo successo». Ma, ha aggiunto confermando che quella appena conclusa è stata per lui l’ultima edizione, «adesso sento veramente che mi devo fermare e pensare ad altro».

I complimenti dell’ad Rai

Definire i risultati dell’edizioni soddisfacenti sarebbe probabilmente un eufemismo: si tratta infatti della migliore dal 1996. E al contempo, dell’intrattenimento di prima serata più giovane di sempre, della più guardata da Internet e della più commentata sui social. Senza contare la raccolta pubblicitaria del festival, volata a quota 60 milioni e 182mila euro. In un comunicato letto per l’occasione, l’ad Rai Roberto Sergio ha dichiarato «orgoglio e riconoscenza» per aver realizzato «qualcosa di unico». Un ringraziamento rivolto sia ai lavoratori dell’azienda che ad Amadeus, senza dimenticare i co-conduttori e gli ospiti che lo hanno affiancato nel corso delle serate.

I commenti dei vincitori

«Non mi aspettavo nulla di quello che è accaduto, è stata la settimana più bella della mia vita», ha confessato Angelina Mango ai giornalisti. Commentando anche l’esibizione struggente della serata cover, quando ha reso tributo a suo padre Pino Mango (scomparso dieci anni fa) cantando il suo singolo La Rondine: «Volevo fare un omaggio rispettoso». «Questa settimana sono stata fisicamente lontana dalla mia famiglia, ma ho portato l’amore che mi hanno dato nella vita. Tutta la gente che amavo era con me. Non ero da sola, mai», ha aggiunto.

Ritiene che se oggi potesse parlare con suo padre, sarebbe fiero di lei: «Sono una persona educata e gentile, penso che sarebbe felice di quello». Un pensiero è andato anche a Maria De Filippi, nel cui talent è nata: «Mi ha insegnato a superare le mie paure». Annalisa, terza classificata, ha invece spiegato che le lacrime sul palco erano dovute a un rilascio della tensione, e ha ribadito la sua soddisfazione e la sua gioia nonostante il bronzo. Presente anche Geolier, che a sua volta ha espresso la sua gioia per essere riuscito «a portare il napoletano sul palco» dell’Ariston. Tuttavia ha aggiunto che ad oggi sente che il pregiudizio nei confronti della sua Terra non esista più.

