La Ferrari riparte con la SF-24. La promessa di Leclerc e Sainz per l’ultima stagione insieme – Il video

Si alza il sipario sulla nuova SF-24, la vettura con cui la scuderia Ferrari affronterà la stagione 2024 della Formula 1, in partenza il prossimo 2 marzo in Bahrain. A condividere le prime immagini sono i canali social del cavallino rampante, che anticipano la presentazione di oggi a Fiorano alla presenza di un ristretto numero di ospiti. Presenti anche il presidente John Elkann, il ceo Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, oltre al team principal Fred Vasseur e al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz. «Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1», ha commentato Vasseur, team principal della Rossa.

Le parole di Leclerc e Sainz

Soddisfatti anche i due piloti Ferrari, a partire da Leclerc: «La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile». A meno di un mese dal circuito in Bahrain, il pilota francese ha già la testa alla prossima stagione: «L’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie». A partecipare alla cerimonia di presentazione della nuova SF-24 è anche Carlos Sainz, che a partire dal 2025 sarà sostituito da Lewis Hamilton alla guida della Rossa. «Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore… Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo».

La nuova SF-24

La SF-24 è la terza vettura della nuova generazione a effetto suolo introdotta due anni fa, ma presenta alcune discontinuità rispetto ai modelli precedenti. A dominare, come sempre, è il rosso Racing Red opaco, inframezzato da bande bianche e gialle. Il nero è limitato al fondo vettura, alle paratie anteriori, a parte dell’halo e ad altri dettagli. Anche i cerchi sono rossi con doppia striscia bianca e gialla, colori che caratterizzano anche i numeri di gara – il 16 e il 55 – che continuano a essere in Ferrari Sans, il carattere ufficiale della Casa di Maranello, ma ora in corsivo. Nei prossimi giorni, la nuova vettura percorrerà i suoi primi chilometri, così da permettere ai piloti – che già l’hanno provata ma solo al simulatore – di farsi una prima idea della nuova monoposto con cui correranno.

