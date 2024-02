No! Questo video di Pierfrancesco Favino non è stato realizzato contro la Rainforest Alliance

Il principio della rana bollita è una potente metafora ideata dal filosofo, linguista e cognitivista statunitense Noam Chomsky. Descrive il rapporto che l’essere umano ha con lo status quo e il cambiamento. Ma secondo alcuni, nella versione recitata dall’attore e doppiatore Pierfrancesco Favino, il principio sarebbe un’implicita conferma delle teorie che circolano sul logo della Rainforest Alliance. La ranocchia è simbolo di prodotti che vengono giudicati sostenibili secondo la ONG, ma per molti è segno inequivocabile della presenza di insetti, rane e/o vaccini voluti da Bill Gates negli alimenti che i produttori vorrebbero celare inserendo, paradossalmente, un segno riconoscibile del loro utilizzo.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nel post si vede un collage di prodotti con il logo della Rainforest Alliance tutti intorno a Favino, che enuncia il principio della rana bollita di Chomsky, descrizione del rapporto umano di fronte ai cambiamento, mentre nella nella descrizione si legge:

Mi chiedo fortemente in quanti capiranno e recepiranno il messaggio di FAVINO ( il simbolo della rana ha un suo perché ma non perché siano prodotti con farina d’insetto ) ascoltate e riflettete ! By Roby Grande Favino

Favino e il principio della rana bollita

Finisce al centro di queste teorie anche Favino, ma la storia da lui raccontata non ha nulla a che vedere con la Rainforest Alliance e le teorie ad essa collegate. L’attore enuncia il principio della rana bollita in un video pubblicato sui canali social di Tlon nel 2020, senza alcun riferimento alla ONG. Di seguito riportiamo il principio che descrive il rapporto dell’essere umano con i cambiamenti:

Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda, nel quale nuota tranquillamente una rana.

Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla.

Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita.

Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50°, avrebbe dato un forte colpo di zampa e sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.

Cosa significa il principio della rana bollita di Noam Chomsky

Il principio della rana bollita di Noam Chomsky è un’analogia usata per illustrare la tendenza umana ad accettare passivamente cambiamenti negativi se questi avvengono gradualmente. Se si immagina una rana in un pentolone d’acqua che si riscalda lentamente: la rana si adatta alla temperatura crescente fino a quando, troppo debole per reagire, finisce bollita. Se fosse stata immersa direttamente in acqua bollente, avrebbe saltato fuori immediatamente. Chomsky usa questa metafora per descrivere il rapporto umano con i cambiamenti, e quindi per criticare l’accettazione passiva del degrado sociale, etico e culturale. Questo principio può essere applicato a vari ambiti della vita, dalla politica alle relazioni personali. Spesso questa metafora è stata utilizzata per descrivere il comportamento degli esseri umani di fronte al cambiamento climatico. Menzioni si possono trovare sul Fatto Quotidiano, sul Sole 24 Ore e GQ.

Conclusioni

Circola un video in cui Pierfrancesco Favino enuncia il principio della rana bollita di Noam Chomsky. Post sui social sostengono che Favino voglia sensibilizzare circa i prodotti certificati dalla Rainforest Alliance. La Ong è diventata oggetto di teorie a causa del suo logo, raffigurante una rana, che secondo molti certificherebbe la presenza di vaccini, farina di insetti e farina di rana nei prodotti su cui compare. Il principio della rana bollita, in realtà, semplicemente descrive il rapporto che l’essere umano hanno con lo status quo e i cambiamenti. In realtà, il discorso di Pierfrancesco Favino non c’entra nulla con insetti, vaccini e Rainforest Alliance.

