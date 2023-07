No! Il logo della rana sul cibo non indica che questo contenga «vaccini orali voluti da Bill Gates»

Ad essere preso di mira dalle teorie del complotto in queste ore è il logo della Rainforest Alliance: la piccola rana che spesso si vede sui prodotti ortofrutticoli provenienti dai Paesi tropicali acquistabili al supermercato. Secondo una narrativa diffusa sui social, il logo sarebbe applicato sui prodotti scelti da Bill Gates per vaccinare per via orale coloro che «non hanno fatto l’iniezione».

Analisi

Di seguito vediamo la descrizione e poi lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica.

«Guardate come usano la verità, per comunicare da un dato di fatto vero, dall’altro un presunto prete asserisce che ne benedizioni ne esorcismi servono per ottenere la protezione da questo genere di malattie indotte, poi alla fine vi dice pure che Dio vi benedica. Una più grande presa per i fondelli non poteva esserci, il modo più astuto e satanico per dire che Dio non esiste e per indurre nel subconscio della gente che pregare, benedire ed esorcizzare non porta nulla di buono. Questo è un prete del demonio. Avete capita la strategia per indurre la gente a non credere in Dio, usano cose che spaventano per indurre a non rivolgersi a Dio».

Questa una delle più deliranti descrizioni che accompagna l’immagine diffusa sui social. Al suo interno, la foto di alcune banane sulle quali, in sovraimpressione, appare il logo della certificazione Rainforest Alliance. Al centro, una piccola rana verde, e intorno una cornice con la scritta relativa. Il testo all’interno dell’immagine recita: «Il famoso Bill Gates ha ammesso che in futuro coloro che non hanno fatto l’iniezione saranno vaccinati attraverso il cibo. Gli allevatori sanno da tempo che i loro vitelli vengono vaccinati per via orale. Improvvisamente, una grande quantità di alimenti porta il sigillo della rana, chiamato Rainforced Alliance. Il sigillo dovrebbe essere sinonimo di prodotti sostenibili. Tuttavia, gli addetti ai lavori riferiscono che questi alimenti contengono parti di insetti e vaccini a mRNA. Il sigillo è apparso di recente negli Stati Uniti e ora sta invadendo tutta l’Europa. Non sappiamo se i vaccini siano già contenuti in questi alimenti con il marchio rana. Il fatto è che questi alimenti sono malsani e fanno ammalare!

La contaminazione negativa non può essere risolta nemmeno con una benedizione e un esorcismo. Vi preghiamo di essere vigili e di NON acquistare e consumare questi alimenti!!!!

Dio vi benedica

Padre Gebhard»

Si notano subito due cose. Innanzitutto, il nome della certificazione è sbagliato. Si tratta della Rainforest Alliance (l’alleanza per le foreste pluviali) e non della «Rainforced Alliance» (alleanza rafforzata). Inoltre, non si specifica di quale vaccino si parli, anche se si può immaginare sia quello contro il Covid, dato che si tratta di un vaccino di «tipo mRna».

I vaccini per via orale

Si è parlato dei vaccini da assumere per via orale contro il Covid. Alcuni di essi sono stati approvati in Cina e le sperimentazioni continuano, in modo che sia possibile offrire protezione dal virus anche a coloro che non desiderano sottoporsi a un’iniezione. Tuttavia, al momento nessuno di questi è stato approvato per l’uso in Europa. Questo, però, non ha alcun legame con la Rainforest Alliance, e difficilmente, anche se Bill Gates volesse effettivamente nascondere il vaccino nel cibo, lo farebbe lasciando una traccia tanto evidente del suo operato.

Le donazioni e l’associazione

Ad ogni modo, non risultano donazioni da parte di Bill Gates o della sua fondazione alla Rainforest Alliance nel 2022 (ultimi dati disponibili). Sul sito della Bill & Melinda Gates Foundation, invece, risulta una donazione di oltre 5 milioni di dollari effettuata nel 2007. Ad ogni modo, rimane la domanda: cosa significa quella piccola rana nel logo? La risposta viene data direttamente dalla Rainforest Alliance in una pagina dedicata. La presenza del logo indica che il prodotto o ingrediente certificato è stato utilizzando metodi che supportano i tre pilastri della sostenibilità: sociale, economica e ambientale. Il tutto viene controllato da terzi, in modo da mettere in risalto un eventuale malfunzionamento del sistema.

Conclusioni

Secondo alcuni utenti su Facebook, il logo della ranocchia della Rainforest Alliance indicherebbe, nei cibi così contrassegnati, la presenza di vaccini contro il Covid da assumersi per via orale. Dietro l’intera operazione ci sarebbe Bill Gates. Tuttavia, non ci sono vaccini orali per il Covid approvati nell’Ue. Inoltre, non si registrano donazioni di Bill Gates alla Rinforest Alliance dal 2007 in avanti. Il logo è semplicemente la certificazione di sostenibilità della Rainforest Alliance. Infine, difficilmente, anche se Bill Gates volesse effettivamente nascondere il vaccino nel cibo, lo farebbe lasciando una traccia tanto evidente del suo operato.

