No! Questo furgone della polizia francese non viene caricato da un generatore diesel

Un furgone elettrico collegato a un presunto generatore elettrico diesel. Sono moltissime infatti le foto condivise sui social che mostrano veicoli elettrici collegati a gruppi elettrogeni con motori a combustione interna, veri o presunti che siano. In questo caso le immagini sono inequivocabili, ma la ragione per cui il mezzo si avvale di un generatore a benzina (e non diesel) è più complessa di quanto i post lascino immaginare. Il furgone è infatti una stazione di polizia mobile dotata di aria condizionata, postazioni computer, telefoni satellitare e telecamere, che necessitano di molta più energia di quella richiesta da un normale veicolo di carico elettrico.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

I veicoli elettrici della polizia francese vengono caricati da generatori diesel. fa già ridere così!!!!

NET ZERO I veicoli elettrici della polizia francese vengono caricati da generatori diesel. Nel post precedente portava il gruppo elettrogeno diesel esternamente tra gli optional, in questo caso essendoci più spazio viene incorporato nel veicolo stesso. Smettila di ridere per favore, la situazione è drammatica. Link d’ invito: qui Il nostro blog:

Il video mostra un furgone della polizia francese. Si vedono chiaramente la scritta «veicolo elettrico» e quella «Città di Montpellier». Si nota la presa di corrente del furgone collegata a un cavo che porta verso un gruppo elettrogeno. Un’immagine che all’apparenza lascia pochi dubbi.

Il generatore dà energia alla stazione di polizia mobile

Per comprendere la ragione del gruppo elettrogeno è necessario sapere che quella mostrata non è una normale camionetta, ma a tutti gli effetti una stazione di polizia mobile. Al suo interno ci sono computer, telefoni satellitari, almeno tre postazioni, e aria condizionata. Il furgone è dotato di telecamere di sorveglianza. Si tratta di una quantità di dispositivi in grado di assorbire molta potenza. Il mezzo è quindi dotato di un gruppo elettrogeno termico per garantire alla stazione mobile un’autonomia che può estendersi fino a una settimana, come riporta Nice Matin. Quindi, sebbene quello mostrato sia effettivamente un gruppo elettrogeno alimentato a combustibile, questo fa parte del furgone stesso a causa della ricca dotazione energivora del mezzo che necessita di più elettricità rispetto a un normale furgone elettrico. Le stesse informazioni sono riportate anche dal Sindacato Nazionale della Polizia Municipale francese. L’associazione spiega anche che è possibile pure collegare il furgone a una normale presa elettrica.

Quanta energia produce il generatore a benzina (e non a diesel)

Come apprendiamo dal comparatore di Omnifurgone, la maggior parte dei furgoni elettrici ha una batteria la cui capacità si aggira tra i 40 e gli 80 kWh. Se ipotizziamo un consumo di 1,5kWh per tutti di dispositivi della stazione mobile, possiamo affermare che con la sola energia fornita dalle batterie il furgone, da fermo, avrebbe un’autonomia approssimativamente compresa tra 27 e 54 ore. Il modello di generatore mostrato è un Inverter Pro 3000E a benzina, in grado di erogare 3kW di potenza massima. Supponendo di usarlo al 75% della potenza, può quindi erogare 2.25kWh, così da coprire il consumo energetico della stazione mobile e lasciare la batteria agli spostamenti del mezzo.

PROLUTECH / Gruppo elettrogeno Inverter Pro 3000E

Conclusioni

Circola l’immagine di un furgone della polizia francese collegato a un generatore di corrente a benzina. Il generatore fa parte della dotazione del furgone. Il furgone è un stazione di polizia mobile. Per questo, necessita di molta più energia di quella richiesta da un normale veicolo di carico elettrico.

