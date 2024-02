Yahya Sinwar riappare per la prima volta dal 7 ottobre, il leader di Hamas in un video attraversa i tunnel a Sud di Gaza

Secondo i media israeliani, il capo di Hamas appare in buone condizioni di salute

L’esercito israeliano ha recuperato un video del leader di Hamas Yahya Sinwar in un tunnel con accanto la moglie e «due o tre» dei suoi figli. Si tratta del primo avvistamento di Sinwar dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo Canale 12, le immagini delle telecamere di sorveglianza risalirebbero ad alcuni giorni fa e mostrano Sinwar spostarsi da un tunnel all’altro sotto Kahn Yunis. Il quotidiano israeliano Maariv osserva che il video rivela che Sinwar sarebbe in buone condizioni fisiche e non sarebbe ferito. Stando a N12, il leader di Hamas aveva con sé una borsa e indossava infradito Adidas.

