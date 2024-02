Il test di memoria (superato) di Joe Biden a San Valentino: il racconto di come ha conosciuto sua moglie Jill – Il video

In un breve video pubblicato su Instagram dall’account Meet cutes nyc nel giorno di San Valentino, il presidente americano Joe Biden e sua moglie Jill raccontano come è iniziata la loro storia d’amore. È Biden a raccontare di aver organizzato un appuntamento al buio con suo fratello minore che gli aveva parlato di una donna con cui andava a scuola: «È bella e non le piace la politica». Jill spiega poi di aver ricevuto una telefonata un sabato pomeriggio da Joe e sorpresa gli ha risposto: «Come hai avuto il mio numero». Joe Biden non si è arreso e le ha chiesto: «Ti piacerebbe uscire stasera?». Lei però ha provato a negarsi: «Ho già un appuntamento». Lui ha insistito: «Non puoi cancellarlo? Rimango qui solo una sera». E così ha accettato l’invito. Biden sembra non perdere colpi con la memoria, e ricorda bene che già al secondo appuntamento avrebbe voluto sposare Jill. Lei rivela che le ha chiesto per ben cinque volte di sposarlo in due anni. Ma era una decisione importante perché «in gioco non c’era solo il mio cuore, ma anche quelli di Beau e Hunter», figli che Biden aveva avuto dalla prima moglie, morta in un incidente stradale con la figlia nel 1972. «Se dovevamo sposarsi, doveva funzionare, doveva essere per sempre perché avevano già perso la madre e la sorella in un incidente e sapevo che non potevano perdere qualcun altro nella loro vita. E allora eccoci qua – dice Jill – È stato per sempre, da 48 anni».

