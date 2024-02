Napoli, i figli di 6 e 9 anni svelano il tradimento della madre al papà. Lei li insegue con le forbici: arrestata per maltrattamenti

Una donna di 28 anni, incensurata, è stata arrestata ieri pomeriggio – martedì 14 gennaio – a Sant’Antimo, nel Napoletano, per maltrattamenti in famiglia. A chiedere l’intervento dei carabinieri della compagnia di Giugliano è stato il marito della donna, che ha trovato rifugio con i suoi due figli di 6 e 9 anni nell’appartamento di un vicino. Secondo quanto riferito agli investigatori, la violenza è esplosa quando i due bambini hanno rivelato al padre che la madre quella mattina li aveva lasciati soli per vedersi con un altro uomo. La donna avrebbe prima picchiato i figli, poi si sarebbe armata di forbici e li avrebbe rincorsi minacciandoli. Il padre li ha difesi ed è scappato nell’androne con i bambini, mentre la donna li rincorreva fino al cortile condominiale. Dai referti medici è emerso che la 28enne già in passato aveva colpito i figli, sempre per evitare che rivelassero delle sue relazioni extraconiugali. Ora è stata trasferita nell’istituto penitenziario di Pozzuoli, sono stati allertati i servizi sociali e i due bambini si trovano con il padre.

