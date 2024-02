Quest’immagine di Bush e Bin Laden è un fotomontaggio

Circola un’immagine usata per sostenere che l’allora presidente degli Usa George W. Bush e il fondatore di Al-Qaeda Osama Bin Laden si fossero incontrati prima degli attacchi terroristi dell’11 settembre 2001. In realtà, la foto non dimostra che Bush e Bin Laden si siano incontrati, dato che l’immagine di Bush e Bin Laden è un fotomontaggio. Vediamo nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine usata per sostenere che l’allora presidente degli Usa George W. Bush e il fondatore di Al-Qaeda Osama Bin Laden si fossero incontrati prima degli attacchi terroristi dell’11 settembre 2001.

La foto non dimostra che Bush e Bin Laden si siano incontrati prima degli attacchi.

L’immagine di Bush e Bin Laden è un fotomontaggio.

Il volto di Bin Laden è stato sostituito a quello dell’allora vice segretario alla difesa Paul Wolowitz.

La foto è stata scattata il 12 settembre 2001.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«Una foto de George Bush reunido con Osama bin Laden antes del 11-S se ha hecho viral. La CIA dice que esta foto es falsa»

In italiano:

«Una foto di George Bush riunito con Osama Bin Laden prima dell’11 settembre è diventata virale. La CIA dice che questa foto è falsa».

A dire che la foto è falsa non è la CIA, bensì i fatti. Una ricerca immagini inversa rivela che la foto è stata scattata il 12 settembre 2001 al Pentagono, il quartier generale del dipartimento di difesa degli Usa. La foto è reperibile sul sito del Dipartimento di Difesa statunitense, associata alla seguente descrizione:

«Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld (second from left) introduces his staff members to President George W. Bush at their Pentagon meeting on Sept. 12, 2001. Counterclockwise from Rumsfeld is Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz, Secretary of the Army Thomas E. White, Secretary of the Air Force James Roche, Chairman Joint Chiefs of Staff Gen. Henry H. Shelton, U.S. Army, Secretary of the Navy Gordon England, White House Chief of Staff Andrew Card, and National Security Advisor Condoleeza Rice. Bush inspected the site of the terrorist attack on the building to thank the men and women who assisted in containing the fires and rescuing victims».

In italiano: «Il Segretario della Difesa Donald H. Rumsfeld (secondo da sinistra) presenta i membri del suo staff al Presidente George W. Bush durante la riunione del Pentagono del 12 settembre 2001. In senso antiorario da Rumsfeld si trovano il Vice Segretario della Difesa Paul Wolfowitz, il Segretario dell’Esercito Thomas E. White, il segretario dell’aeronautica militare James Roche, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, generale Henry H. Shelton, l’esercito degli Stati Uniti, il segretario della marina Gordon England, il capo di stato maggiore della Casa Bianca Andrew Card e il consigliere per la sicurezza nazionale Condoleezza Rice. Bush ha ispezionato il luogo dell’attacco terroristico all’edificio per ringraziare gli uomini e le donne che hanno contribuito a contenere gli incendi e a salvare le vittime».

L’immagine è un fotomontaggio

Si nota chiaramente che si tratta della stessa immagine, così come sono gli stessi i protagonisti visibili, tranne uno: Bin Laden. Se ne deduce che la versione su Facebook è stata modificata in modo da sostituire il volto del terrorista a quello dell’allora vice segretario alla difesa Paul Wolowitz.

In altre immagini del periodo, confermiamo che si tratta di Wolowitz. Il profilo, ad esempio, è lo stesso in questa foto di Getty.

Anche il modello degli occhiali coincide con quello che vediamo nella foto originale.

DOD / Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz briefs reporters at the Pentagon about the on-going campaign against the al Qaeda terrorist organization and the military capability of Taliban regime in Afghanistan.

Conclusioni

Circola un’immagine usata per sostenere che l’allora presidente degli Usa George W. Bush e il fondatore di Al-Qaeda Osama Bin Laden si fossero incontrati prima degli attacchi terroristi dell’11 settembre 2001. La foto non dimostra che Bush e Bin Laden si siano incontrati prima degli attacchi. L’immagine di Bush e Bin Laden è un fotomontaggio. Il volto di Bin Laden è stato sostituito a quello dell’allora vice segretario alla difesa Paul Wolowitz. La foto è stata scattata il 12 settembre 2001.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social.

