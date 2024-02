Meloni ribadisce la linea del cessate il fuoco per Gaza: «Seguiamo l’indicazione del Parlamento» – Video

La linea per la richiesta di un cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza sarà seguita dal governo, dopo la «chiara indicazione del Parlamento». Giorgia Meloni ribadisce l’impegno nel corso del bilaterale con il premier rumeno Marcel Ciolacu: «Siamo sempre più preoccupati dai recenti sviluppi» in Medio Oriente, «in particolare per l’incolumità degli ostaggi, la salvaguardia dei civili nella zona di Rafah, per il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Il governo recepisce la chiara indicazione emersa dal Parlamento, lavoreremo in questo senso in ambito internazionale e in particolare nell’ambito della presidenza italiana del G7».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: