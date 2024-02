Medio Oriente, prove di intesa tra Schlein e Meloni. Prima la telefonata, poi la votazione unanime sul cessate il fuoco

Poco prima del dibattito parlamentare sul Medio Oriente è arrivata la attesa, e già annunciata dalla segretaria del Pd, telefonata tra la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ed Elly Schlein. Hanno parlato di Medioriente e delle mozioni presentate in aula. Poi, la segretaria del Pd, è arrivata nell’emiciclo per tenere un intervento particolarmente duro, a sostegno di una mozione che propone, tra le altre cose, che l’Italia si faccia promotrice di una forza di interposizione a Gaza, sotto l’egida dell’Onu. La mozione non è passata interamente, è vero, ma – durante la votazione in punti separati – ha portato ad un risultato che non si era mai registrato nel corso di questa legislatura: unanimità sul punto in cui si impegna il governo a «sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, e sicuri all’interno della Striscia».

La mozione di Schlein

La proposta del Pd era in realtà ben più ampia. «Gaza è un territorio dove nessun luogo è sicuro – ha detto la segretaria del Pd – Lo diciamo dall’inizio, Hamas non è il popolo palestinese, fare questa equazione è un favore alla stessa Hamas. Quello a cui stiamo assistendo è una reazione sproporzionata come ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani». Quindi una serie di richieste, che andavano dalla richiesta all’Europa a riconoscere l’esistenza dello stato palestinese, al «fermare l’attacco a Rafah che sarebbe una ecatombe, in contrasto con le indicazioni della corte penale internazionale», fino alla proposta di una forza di interposizione congiunta sotto l’egida dell’Onu.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

