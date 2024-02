Israele, operazione militare all’ospedale Nasser per «recuperare i corpi degli ostaggi del 7 ottobre». Continuano i bombardamenti in Libano

Per l’Idf: «Hamas usa sistematicamente gli ospedali come centri del terrore»

L’esercito israeliano sta conducendo una operazione militare all’interno dell’ospedale Nasser. «Ci sono informazioni credibili che nell’ospedale Nasser a Khan Yunis, Hamas abbia tenuto ostaggi israeliani e che ci possano essere i corpi di nostri rapiti nella struttura dell’ospedale», ha riferito il portavoce dell’esercito Daniel Hagari. «Come è stato dimostrato all’ospedale Shifa, al Rantisi, all’Amal e in molti altri, Hamas – ha aggiunto – usa sistematicamente gli ospedali come centri del terrore». Per l’Idf l’obiettivo «della precisa e limitata operazione è raggiungere i terroristi operativi di Hamas, inclusi quelli sospettati di essere coinvolti nel massacro del 7 ottobre». E in aggiunta, è stato «contattato il direttore dell’ospedale, con la richiesta dell’immediata fine delle attività dei terroristi di Hamas dall’interno del nosocomio e la loro immediata evacuazione dalla struttura».

Cosa sta succedendo in Libano

Un bombardamento di Israele nel sud del Libano ha provocato almeno 10 morti, cinque sono membri della stessa famiglia. Nella notte l’Idf ha bombardato la cittadina di Nabatiye, provocando 13 vittime civili: Hussein Barjaw, le sue due figlie Amani e Zeinab, sua sorella Fatima e il figlio di lei, Mahmud Amer, hanno perso la vita a Nabatieh. All’appello mancano ancora la moglie di Barjawi e la nipote, mentre dalle macerie è stato estratto vivo Hussein Amer. Gli Hezbollah libanesi hanno rivendicato due attacchi con razzi contro altrettante caserme militari israeliane lungo la linea di demarcazione tra i due paesi. Si tratta di Shtula e quella di Har Dov, sulle Fattorie di Shebaa contese tra Siria, Libano e Israele.

(foto Ansa/EPA/MOHAMMED SABER)

Leggi anche: